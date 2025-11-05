Delegación y Ayuntamiento condenan el asesinato de Eugenia en Zaragoza

La Delegación del Gobierno ha guardado un minuto de silencio contra la violencia de género y en recuerdo de la última víctima, Eugenia, fallecida ayer tras ser apuñalada por su pareja en Zaragoza. Aunque la Policía Nacional llegó rápidamente al domicilio, la mujer había perdido mucha sangre y los intentos de reanimación no dieron resultado. El agresor, que fue detenido en el domicilio donde tuvieron lugar los hechos, sigue ingresado en el Hospital Miguel Servet. Todo apunta a que el hombre trató de suicidarse ingiriendo amoniaco después de cometer el crimen.

El Delegado del Gobierno Fernando Beltrán, ha explicado que el detenido se mantiene estable. Está bajo tutela policial pero no ha prestado declaración, necesario para que avance la investigación. Ni Eugenia ni el agresor formaban parte del sistema de protección.

35 mujeres asesinadas en Aragón

Desde 2003, 35 mujeres han muerto en Aragón a manos de sus parejas. Además, cada día, Policía Nacional y Guardia Civil practican entre dos y tres detenciones por quebrantamientos de órdenes de alejamiento o hechos violentos relacionados con la violencia de género. Beltrán ha recalcado que, aunque se salvan muchas vidas, la estadística de víctimas debe parar.

El consistorio de la capital también ha convocado un minuto de silencio tras los hechos acaecidos ayer. Las banderas ondean a media asta y se ha colocado en el balcón principal, en la Plaza del Pilar, una pancarta "Contra la violencia de géneroW. Representantes de todos los grupos políticos municipales han participado en esta concentración a la que también se ha sumado la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno.

Sistema VioGén

A raíz del crimen, la Delegación y el Ayuntamiento de Zaragoza han anunciado que, años después de que el gobierno municipal de Jorge Azcón iniciase el proceso, la adhesión del Ayuntamiento de Zaragoza al sistema VioGén de protección de víctimas de violencia de género será una realidad en enero de 2026.

La alcaldesa, Natalia Chueca, valora que por fin la capital vaya a formar parte de ese sistema. Los retrasos en el acuerdo han tenido que ver con asuntos como la disponibilidad y número de agentes de Policía Local que deben integrarse en el sistema. En un principio, el Ministerio requirió al consistorio hacerse cargo del 15% de los casos de riesgo bajo pero, finalmente, los agentes municipales atenderán al 30% de esas víctimas. Si el riesgo de alguna de ellas se eleva a medio, seguirán tuteladas por los agentes municipales para evitar su revictimización.

Ambas instituciones celebrarán este mes una Junta Local de Seguridad para suscribir el acuerdo policial. Después, la alcaldesa firmará el convenio de adhesión con representantes del Ministerio del Interior. Entonces, los agentes de Policía Local recibirán la formación necesaria para formar parte de VioGén.