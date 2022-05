La curva de contagios por COVID se estabiliza

El secretario de la Sociedad Española de Epidemiología, el aragonés Federico Arribas, recuerda que el nuevo sistema de vigilancia se centra en los mayores de 60 años y, por tanto, no se conoce el verdadero alcance de la transmisión. Los contagios apenas están teniendo impacto hospitalario, y la vacuna ha supuesto un antes y un después en cuanto a la gravedad de la enfermedad. Sin embargo, y ante la imprevisibilidad del virus, Arribas pide a los ciudadanos que no se confíen y usen la mascarilla en exteriores cuando haya aglomeraciones, y si tienen síntomas no acudan al trabajo o lo hagan llevando una FFP2.

Ventas mascarillas

Las nuevas medidas de control de la pandemia y el aumento de contagios tras la Semana Santa están afectando a la actividad de las farmacias. La venta de mascarillas ha bajado de forma importante tras el fin de la obligatoriedad en interiores, pero se siguen vendiendo muchos test de antígenos. La presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza, Raquel García Fuentes, cree que es un instrumento útil para el ciudadano.