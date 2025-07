El cupón de la ONCE celebra el 1.800 aniversario del nacimiento de San Lorenzo

LEER MÁS El cententario del Teatro Olimpia en el cupón de la Once del 7 de junio

El cupón de la ONCE del sábado, 9 de agosto, está dedicado al 1.800 aniversario del nacimiento de San Lorenzo. Cinco millones y medio de cupones llevarán por toda España al Patrón de Huesca.

Joaquín Almerge, prior de la Cofradía de San Lorenzo, Raquel Pérez, delegada de la ONCE en Aragón y Lorena Orduna, alcaldesa de Huesca, acompañados de Carmen Urzola, vicepriora de la Cofradía, Nicolás López, consiliario y párroco de la Basílica, José Luis Catalán, presidente del Consejo Territorial ONCE Aragón y Pilar Calvo, directora de ONCE en Huesca, han presentado este cupón, con el que la Organización se suma a los diferentes actos que se celebran por este acontecimiento. La delegada de la ONCE en Aragón, Raquel Pérez, ha resaltado los valores compartidos entre San Lorenzo y la Fundación ONCE, siempre preocupados por los más vulnerables, aspecto en el que también ha incidido el prior de la Cofradía de San Lorenzo, Joaquín Almerge. Por su parte, el vicario general de la Diócesis de Huesca, Nicolás López, ha resaltado que este gesto ayudará a descubrir y divulgar la figura de San Lorenzo. Y la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha subrayado que este cupón cuenta con un gran simbolismo, porque Huesca está viviendo un año histórico con el 1800 aniversario del nacimiento de San Lorenzo y 5,5 millones de cupones de la ONCE permitirán visibilizar la historia.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones. Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 20.600 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.