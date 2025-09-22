La Cuesta de los Gitanos de Teruel estará lista en noviembre

LEER MÁS Visto bueno a la Cuesta de los Gitanos

Las obras de remodelación y acondicionamiento de la Cuesta de los Gitanos arrancaron a finales del mes de enero con un presupuesto de 875.000 euros. Con una longitud de 450 metros, esta vía supone el principal nexo de comunicación entre el barrio del Ensanche con Villaspesa y el enlace de la N-234.

La empresa pública Tragsa es la encargada de ejecutar estos trabajos, incluidos dentro del convenio entre el ayuntamiento turolense y la Diputación Provincial de Teruel. Una vez finalizadas las obras, la nueva vía contará con 9 metros de anchura y una calzada de dos carriles, además de un carril bici.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

El concejal de infraestructuras, Juan Carlos Cruzado, ha explicado que "hubo un problema por el reventón de unas tuberías, que ha retrasado la finalización de las obras, pero la idea es que pueda entrar en servicio a finales del mes de noviembre".