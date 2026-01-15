CINE

Cuatro nominaciones a los Goya con aire aragonés

Cuatro nombres aragoneses en la nominaciones a los XL Premios Goya que se entregarán en una gala el 28 de febrero: Gemma Blasco, como dirección novel por “La Furia”, Yasmina Praderas por mejor sonido por “Sirat”, y en la categoría a mejor documental, Raquel Larrosa por Disonancia y Gaizka Urresti por “Eloy de la Iglesia, adicto al cine”.

Lourdes Funes

Zaragoza |

Ya nos tienen acostumbrados a que en cada edición de los Premios Goya haya nombres unidos a Aragón. Y en la edición de este año, en la que se cumplen 40 años de estos galardones, no podía ser menos. Tras conocer todas las nominaciones, hay cuatro profesionales que destacan y que están relacionados con la comunidad aragonesa.

A Mejor Dirección Novel está nominada Gemma Blasco, que, aunque nació en Barcelona, sus raíces están en la localidad turolense de Torrevelilla, donde también rodó escenas de “La Furia”. Una película que también se rodó, en parte, en la provincia de Teruel es “Sirat", tiene once nominaciones a los Premios Goya y una de ellas es la de la oscense Yasmina Praderas que opta al que puede ser su segundo Goya por el Mejor Sonido de esta producción, de Sirat. El primero lo obtuvo en 2023 por “As Bestas” y ha estado nominada en otras ocasiones.

Su tercer Goya lo puede obtener el director bilbaíno, pero aragonés de adopción, Gaizka Urresti que está nominado en la categoría de Mejor Documental por “Eloy de la Iglesia, adicto al cine”. Y en la categoría Mejor Corto Documental está nominada la oscense Raquel Larrosa por “Disonancia”.

