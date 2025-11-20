Cuatro detenidos y dos investigados en Huesca por robar con el método del "abrazo cariñoso"

La Guardia Civil de Huesca, en colaboración con compañeros de Barbastro y Binéfar, han detenido a cuatro personas e investigado a otras dos como supuestas autoras de 3 delitos de robo con violencia y otros 26 de hurto, ocurridos en las localidades de Monzón, Binéfar, Barbastro, Graus, Peralta de Alcofea, Ballobar, Tamarite de Litera, Laluenga, Alcalá de Gurrea y El Temple.

La operación HURTI comenzó el pasado verano al detectar un número importante de delitos de robo y hurto cometidos contra personas de avanzada edad, en diferentes localidades de la provincia de Huesca, utilizando el llamado “abrazo cariñoso”. Mediante ese método, personas desconocidas, de manera sorpresiva, se abalanzaban sobre sus víctimas simulando conocerlas y, en ese momento, aprovechaban para sustraerles collares y otro tipo de joyas que llevasen puestas, generando entre los afectados, una sensación de impotencia e inseguridad, además del daño económico y sentimental.

En el transcurso de las investigaciones, los agentes pudieron identificar a los sospechosos, comprobándose que se trataba de células de individuos, asentados en la localidad de Barcelona y cuyo modus operandi era siempre el mismo, actuando en binomios de hombre/mujer. Éstos, se desplazaban en vehículo hasta la provincia de Huesca, recorriendo diversas localidades y cuando detectaban una persona de avanzada edad que iba sola y sin vecinos en las inmediaciones, el hombre detenía el vehículo en las proximidades, bajándose la mujer y dirigiéndose hacia su víctima a la que saludaba de forma efusiva, simulando un abrazo, mientras le sustraía las joyas que pudiera llevar.

La operación se ha saldado con la detención de cuatro personas y la investigación de otras dos como supuestas autoras de 3 delitos de robo con violencia y otros 26 de hurto, siendo un total de tres mujeres y tres hombres, entre los 35 y 40 años, vecinos de Barcelona. Tras pasar a disposición judicial, los detenidos quedaron en libertad con cargos, debiendo los investigados personarse a la Autoridad Judicial cuando lo estime conveniente.