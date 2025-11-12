La CTP debate sobre la mejora de la sanidad en poblaciones fronterizas

Aragón expone en la Comunidad de Trabajo de los Pirineos el reto de mejorar la sanidad en las poblaciones fronterizas pirenaicas.

El director general de Relaciones Institucionales, Acción Exterior y Transparencia, Miguel Ángel Lafuente, participa en Toulouse (Francia) en el plenario de la CTP donde detalla propuestas para la cooperación sanitaria transfronteriza en los Pirineos, y para garantizar el acceso a la atención primaria, hospitalaria y de emergencias, ante una geografía montañosa y unos recursos limitados.

También se analiza el problema global del cambio climático, que ya implica un incremento de las temperaturas de 1,2 grados en el Pirineo en los últimos 50 años, con la pérdida de glaciares, migración de aves adelantada, etcétera”,

El Observatorio Pirenaico del Cambio Climático (OPCC) ofrece una red de monitorización integrada y un geoportal para analizar datos históricos, actuales y proyecciones. “Con gobernanza transfronteriza y cooperación multisectorial, tenemos que buscar estrategias de adaptación, economía de montaña y resiliencia, para lo que Aragón está alineado con la Estrategia Pirenaica del Cambio Climático (EPiCC), un proyecto financiado por el Programa Europeo LIFE”.La EPiCC se ha desarrollado con la colaboración de cientos de personas de los ámbitos socioeconómico, político y científico, y ha sido construida y desarrollada con un proceso inclusivo y participativo que ha enriquecido con las sugerencias y opiniones representativas de la mayoría de actores pirenaicos.