Cruce de reproches en las Cortes por la prestación del Ingreso Mínimo Vital

Cruce de declaraciones en las Cortes de Aragón por la prestación complementaria al Ingreso Mínimo Vital (IMV). La portavoz del PSOE, Pilimar Zamora, ha instado al Gobierno aragonés a dotar de más presupuesto a esta línea y ha criticado que el aumento de presupuesto “histórico” en esta área, de un 13%, no se ha visto reflejado en las políticas. Ha recordado que Aragón “está a la cola de España en gasto en servicios sociales” y ha demandado “medidas urgentes”.

“El Ingreso Mínimo Vital es un suelo que necesita del liderazgo de las Comunidades Autónomas para su implantación. Tiene que complementar las cuantías y realizar acciones de inserción”, ha declarado la portavoz. En esta línea, ha instado al presidente de Aragón, Jorge Azcón, a hacer “algún anuncio para mejorar la calidad de vida de las familias” y no solo “inversiones milmillonarias”.

“Queremos saber si Azcón va a cumplir su programa electoral y va a modificar la Ley de Prestaciones y financiar los itinerarios de inclusión”, ha indicado Zamora.

Por su parte, el gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Ángel Val, asegura que el IMV “no ha tenido el efecto que se esperaba” y que provocó la eliminación de unas prestaciones autonómicas que “sí eran efectivas” al no ser compatibles. Ha argumentado que, desde su implantación, “se han perdido uno de cada tres beneficiarios a nivel nacional" y que "hasta 13 comunidades autónomas han reducido su gasto”.

“La gestión complementaria tampoco cumplió con las expectativas y el Gobierno de entonces hizo unas chapuzas que todavía se están notando en 2025”, ha añadido Val. Así, ha considerado que el Gobierno Central quiere “quitarse de encima el desastre del Ingreso Mínimo Vital para que las Comunidades asuman ese fracaso”.