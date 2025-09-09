CORTES DE ARAGÓN

Cruce de reproches en las Cortes por la prestación del Ingreso Mínimo Vital

El PSOE reclama "complementar las cuantías y realizar acciones de inserción" mientras desde la DGA, aseguran que el Ingreso Mínimo Vital "no es efectivo" y que el Gobierno Central "quiere quitarse de encima el desastre"

Onda Cero Aragón

Aragón |

Cruce en las Cortes por la prestación del Ingreso Mínimo Vital
Cruce en las Cortes por la prestación del Ingreso Mínimo Vital | Cortes de Aragón

Cruce de declaraciones en las Cortes de Aragón por la prestación complementaria al Ingreso Mínimo Vital (IMV). La portavoz del PSOE, Pilimar Zamora, ha instado al Gobierno aragonés a dotar de más presupuesto a esta línea y ha criticado que el aumento de presupuesto “histórico” en esta área, de un 13%, no se ha visto reflejado en las políticas. Ha recordado que Aragón “está a la cola de España en gasto en servicios sociales” y ha demandado “medidas urgentes”.

“El Ingreso Mínimo Vital es un suelo que necesita del liderazgo de las Comunidades Autónomas para su implantación. Tiene que complementar las cuantías y realizar acciones de inserción”, ha declarado la portavoz. En esta línea, ha instado al presidente de Aragón, Jorge Azcón, a hacer “algún anuncio para mejorar la calidad de vida de las familias” y no solo “inversiones milmillonarias”.

“Queremos saber si Azcón va a cumplir su programa electoral y va a modificar la Ley de Prestaciones y financiar los itinerarios de inclusión”, ha indicado Zamora.

Por su parte, el gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Ángel Val, asegura que el IMV “no ha tenido el efecto que se esperaba” y que provocó la eliminación de unas prestaciones autonómicas que “sí eran efectivas” al no ser compatibles. Ha argumentado que, desde su implantación, “se han perdido uno de cada tres beneficiarios a nivel nacional" y que "hasta 13 comunidades autónomas han reducido su gasto”.

“La gestión complementaria tampoco cumplió con las expectativas y el Gobierno de entonces hizo unas chapuzas que todavía se están notando en 2025”, ha añadido Val. Así, ha considerado que el Gobierno Central quiere “quitarse de encima el desastre del Ingreso Mínimo Vital para que las Comunidades asuman ese fracaso”.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer