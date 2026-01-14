Elecciones 8F Aragón

CREFCO pide a los candidatos incluir en sus programas la reapertura del Canfranc

El portavoz de la Coordinadora para la Reapertura del Ferrocarril Canfranc Olorón ha mostrado su preocupación por "el escaso interés actual del gobierno francés y el retraso en la realización de la encuesta de interés público sobre la obra de reapertura que estaba prevista en Aquitania".

Redacción

Huesca |

CREFCO. Granell

CREFCO recuerda a los candidatos a las elecciones autonómicas del 8F la necesidad de incluir en su programas electorales la reapertura de la línea internacional de Canfranc. La Coordinadora ha enviado una carta a las distintas formaciones políticas con representación en el parlamento aragonés para que la reapertura del Canfranc forme parte de su ideario político de cara a los próximos comicios en Aragón.

Para el portavoz de CREFCO, Benjamín Casanova es el momento de presionar activamente a los gobiernos francés y español para que de una vez por todas acuerden la reapertura del ferrocarril internacional. Preocupa especialmente "el escaso interés actual del gobierno francés y el retraso en la realización de la encuesta de interés público sobre la obra de reapertura que estaba prevista en Aquitania", ha señalado Casanova

Para CREFCO cualquier partido político con representación en las cortes debería incluir en sus líneas fundamentales de acción política esta reivindicación. Casanova cree que los gobierno aragonés y español deben intensificar su presión sobre Francia para lograr la reapertura.

