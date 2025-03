Crece la crispación entre el PP y el PSOE aragonés

Hoy el responsable de la Comunidad Autónoma, Jorge Azcón, no ha dudado en contestar a los dirigentes socialistas. Azcón cree que el PSOE aragonés no ha aportado ningún proyecto y considera que ha perdido voz propia y se ha sometido al discurso del Gobierno de España en temas como el cupo catalán, que desde su punto de visto genera desigualdad. Además, califica como un insulto que Pedro Sánchez reclame a Aragón la aplicación de la Ley de la Vivienda. De hecho, no admite lecciones sobre esa materia o sobre la construcción de infraestructuras hidráulicas, ya que acumulan años de retraso.

movimientos PSOE

Los socialistas aragoneses certificarán esta misma semana ese cambio con la reunión de la Ejecutiva Regional que, entre otras cosas, decidirá quién ejercerá la portavocía del grupo parlamentario de las Cortes y quien ocupará la plaza de senador autonómico, tras la renuncia de Javier Lambán. En este periodo de interinidad y de traspaso de poderes, el PP se queja de que el PSOE ha cambiado de opinión sobre los criterios que defiende Aragón en el nuevo modelo de financiación autonómica.

Y es que hoy se ha reunido la Comisión que ha estudiado durante los últimos meses ese nuevo sistema y, según el portavoz del PP, Fernando Ledesma, los socialistas no han podido fijar una posición porque están a expensas de las nuevas directrices que marque el partido. El diputado del PSOE, Óscar Galeano, acusa al PP de romper todos los consensos al desvelar esta situación interna del PSOE. Están dispuestos a llegar a acuerdos, pero pide tiempo para que los nuevos responsables socialistas fijen su posición.