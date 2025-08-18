El Coso Alto se reabre al tráfico rodado desde este lunes

LEER MÁS Inaugurada en Huesca la reurbanización del Coso Alto

El tráfico rodado volverá a circular por el Coso Alto de Huesca este lunes, 18 de agosto, tras finalizar las obras de creación de plataforma única, así como de sustitución de canalizaciones subterráneas en el tramo de esta vía comprendido entre la plaza de la Inmaculada y la calle Amistad.

El tramo de Coso Alto comprendido entre la plaza de la Inmaculada y la plaza de Lizana se encuentra dentro de la zona de prioridad/preferencia peatonal de la ciudad, por lo que la circulación de vehículos por la misma se encuentra supeditada a encontrarse en posesión de la oportuna autorización.

Todos los vehículos autorizados para circular por el emplazamiento reseñado de forma previa al comienzo de las obras, a partir del próximo día 18, deberán hacerlo por los itinerarios autorizados con anterioridad al comienzo de las mismas (es decir, los señalados en las autorizaciones poseídas), lo que conllevará evitar usar los itinerarios alternativos que se han encontrado activos hasta dicha fecha. El Ayuntamiento recuerda que las obras de reurbanización concluyeron a principios de agosto, tras nueve meses de trabajos, y desde entonces el Coso Alto permanecía abierto únicamente al tránsito peatonal. Esta medida respondía a la necesidad de respetar el plazo de asentamiento del adoquinado, periodo que ya ha finalizado.