Convenio para impulsar la promoción de Aragón Alimentos en la capital oscense

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Huesca han suscrito hoy un convenio de colaboración para potenciar la presencia y visibilidad de los Alimentos de Aragón en los principales eventos dinamizadores de la ciudad. El acuerdo ha sido rubricado por el consejero Javier Rincón y la alcaldesa Lorena Orduna en un acto celebrado en la Plaza de Navarra de Huesca.

El objetivo de este convenio es establecer las bases de colaboración entre ambas entidades para integrar los productos agroalimentarios aragoneses en actividades turísticas, culturales, ferias y mercados, así como desarrollar campañas conjuntas de comunicación y promoción. La marca “Aragón, Sabor de Verdad” tendrá una presencia destacada en los soportes y eventos, reforzando el posicionamiento de los alimentos aragoneses como sinónimo de calidad, autenticidad y tradición.

Durante la firma, el consejero Javier Rincón ha destacado que “este acuerdo refuerza la apuesta del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón por dar visibilidad y prestigio a nuestros productos, asociándolos a valores como la nobleza, el esfuerzo y la innovación”. Además, ha añadido que “la colaboración institucional es clave para que nuestros productos lleguen a más consumidores y contribuyan al desarrollo económico y social de nuestro territorio”. Por su parte, la alcaldesa Lorena Orduna ha subrayado la importancia de “hacer de Huesca un escaparate de la excelencia agroalimentaria aragonesa, integrando nuestros productos en la vida cultural, turística y gastronómica de la ciudad”.

Con esta iniciativa, el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Huesca reafirman su compromiso con la promoción de los alimentos de calidad y el impulso del sector agroalimentario como motor de desarrollo y cohesión territorial.

Tras la firma, la alcaldesa y el consejero, acompañados por la concejal, Nuria Mur, han recorrido el mercado agroecológico de Huesca, que estrenaba hoy una nueva imagen con carpas uniformadas en todos sus puestos. El Ayuntamiento continúa así su apuesta por la puesta en valor del producto de proximidad y el apoyo al pequeño productor, mejorando la experiencia tanto para vendedores como para consumidores. Posteriormente, la comitiva se ha desplazado al obrador de la pastelería Loa, donde han podido conocer sus instalaciones y diferentes elaboraciones artesanales, ejemplo de la excelencia gastronómica local y de la presencia creciente de Alimentos de Aragón en la oferta de la ciudad.