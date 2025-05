Continúa el rifirrafe entre comarcas socialistas y Gobierno de Aragón por el cero energético

Los representantes del PSOE en las comarcas aragonesas han vuelto a criticar el abandono institucional del ejecutivo autonómico durante la crisis del apagón, respondiendo a las negativas del consejero Octavio López del pasado miércoles. Desde Cinco Villas, Campo de Borja y Monegros mantienen que tan solo las subdelegaciones del Gobierno se pusieron en contacto con las comarcas durante el cero energético, y que no fue hasta el 1 de mayo que recibieron un correo electrónico de la DGA para establecer el contacto de cara a futuras emergencias.

Los socialistas denuncian que la comunicación con el 112 de Aragón nunca había funcionado mal hasta el 28 de abril, y han asegurado que el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, asistió voluntariamente al CECOPI, pues no fue convocado. El portavoz de la Ejecutiva Regional del PSOE Aragón, Jesús Morales, recuerda que el contacto del gobierno de Azcón con los pequeños municipios fue nulo durante el apagón: "Aragón tiene 731 municipios y el consejero dijo que había contactado con los de más de 5.000, por tanto se reduciría escasamente a 25".

Por su parte, el consejero de Fomento, Octavio López, ha negado rotundamente que el presidente de la DPZ no fuera convocado al CECOPI, y ha acusado al PSOE de brindar información sesgada, ya que no es obligatorio que los responsables de las comarcas afectadas formen parte del CECOPI. El consejero apunta a un enfrentamiento que busca tapar la mala gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, que todavía no ha dado explicación a lo ocurrido.