El Constitucional admite a trámite el recurso de Aragón sobre los Menas

El Ejecutivo autonómico se opone a esa modificación de la Ley de Extranjería, pactada entre el PSOE y Junts, porque, por ejemplo, apenas llegarán MENAS a Cataluña. A pesar de que este asunto está en los tribunales, el Gobierno de España informará mañana a las Comunidades Autónomas, en la Comisión de Infancia y Adolescencia, sobre la capacidad de acogida de menores migrantes no acompañados de cada territorio. Es el paso previo para el reparto de MENAS en territorios con mayor presión como es el caso de Canarias, Ceuta y Melilla. El Ministerio prevé empezar a reubicar a esos menores este mismo verano.

En la reunión de mañana, el Gobierno de España dará a conocer las comunidades que están sobreocupadas y por tanto pueden solicitar la contingencia migratoria extraordinaria. Aragón no ha entregado los datos de cuantos MENAS está atendiendo, un asunto que ha llevado a los tribunales, pero la ministra de Infancia, Sira Rego, asegura que nuestra Comunidad Autónoma recibirá menores migrantes.

Propuesta VOX

Sobre este asunto, el grupo parlamentario de Vox en las Cortes ha presentado una iniciativa, que se debatirá en el pleno, para que el Gobierno aragonés firme acuerdos para la reintegración de los menores migrantes no acompañados en sus países de origen con sus familias y culturas. Aseguran que la Comunidad Autónoma no tiene ninguna obligación de criar, atender, alojar y tutelar a cientos de estos jóvenes, y que no se puede garantizar la seguridad de los educadores o trabajadores sociales.

El diputado de VOX, David Arranz, afirma que el coste de mantener a los MENAS es millonario, que deberían ser obligatorias pruebas para determinar si son o no menores de edad, y que exista un plan para repatriarlos. Arranz recuerda que el Partido Popular ha aceptado estas medidas en Valencia.