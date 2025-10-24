Los consejeros del PP abandonan la Interterritorial entre críticas a Mónica García

Bronca política en el consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud, celebrado en Zaragoza. Los consejeros de las comunidades gobernadas por el Partido Popular han plantado a la ministra de Sanidad, Mónica García. A los pocos minutos de empezar de la reunión, se han ido, en plena polémica por la aportación de datos de los cribados del cáncer de mama, tras los errores detectados en Andalucía.

Los consejeros “populares” insisten en que, antes de dar la información de los cribados solicitada por García, el Ministerio debe habilitar la plataforma digital que se comprometió a activar, y aclarar los criterios. Acusan a la ministra hacer un uso “partidista” de este asunto o de llenar de asuntos un pleno con apenas tiempo para el debate.

“No es que no queramos aportarlos, es que no podemos porque no tenemos el aplicativo informático”, ha dicho en representación de territorios del PP el vicepresidente del pleno y consejero de Sanidad en Castilla-La Mancha, Alejandro Vázquez. “Hemos dado datos muchos años y siempre que se nos han pedido, pero lo que quiere la Ministra ahora no se lo podemos dar porque falta también concreción en los indicadores”, a debate en la ponencia de cribados.

En una rueda de prensa tras el plantón, el anfitrión, el consejero aragonés de Sanidad, José Luis Bancalero Flores, ha afirmado que “los cribados funcionan y son una herramienta muy buena y salvan vidas. Y lo que no es de recibo es que esté en tela de juicio cómo trabajan las Comunidades Autónomas”. “Es una manipulación política en un momento, creemos, electoralista”.

Pese a que los cribados están ahora en el centro de la polémica, los consejeros justifican el plante también en otros aspectos de la gestión de García, en sus “intromisiones en las competencias de las comunidades” o “políticas partidistas”.

Previamente a la reunión, la ministra ha criticado las “excusas baratas” del PP para no dar la información y ha pedido transparencia. En tiempos de la era digital, recuerda que nada impide enviar la información. “Que sean transparentes con la ciudadanía, a no ser que tengan que ocultar algo. Si es así entiendo que tengan que hacer piña para protegerse los unos a los otros”. “Se lo vamos a pedir y si no, tendremos que tomar otras medidas”, ha insistido. “La ciudadanía necesita ahora confianza y el PP sólo ofrece opacidad”, dice, por lo que se pregunta “quién es el lumbreras que le dijo al PP que en un momento de crisis de confianza en los programas de cribado tenía que ocultar los datos”.

Tras el plantón, desde el Ministerio han arremetido contra los consejeros del PP por su “deslealtad institucional” y por negarse a participar en el pleno, pese a que ya llegaron ayer a Zaragoza en viaje oficial y disfrutaron de una comida y una cena oficiales. A ese respecto, Vázquez ha ironizado asegurando que la ministra también acudió “con 20 personas”. También los “populares” han criticado un orden del día demasiado extenso, sin apenas tiempo para el debate sosegado. A ese respecto, García ha insistido en que los distintos temas ya fueron tratados previamente en comisiones. Además, “estamos aquí para trabajar”.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Tras lo sucedido, el pleno no ha podido aprobar el reparto de un millón de euros entre los centros implicados en el abordaje del cáncer y otro millón destinado al refuerzo de la vigilancia de la enfermedad.

Client Challenge

JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed.

A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.