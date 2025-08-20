Condecorados en Jaca a los militares que acudieron a la DANA de Valencia

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha condecorado este miércoles en Jaca a unos 50 de los cerca de 400 componentes del Regimiento de Infantería Galicia 64 de Cazadores de Montaña que participaron en las labores de apoyo a la población de la provincia de Valencia, tras la DANA que se produjo el pasado otoño.

Durante su intervención en el acto de entrega, en el cuartel San Bernardo, sede del regimiento con base en la capital jacetana, la ministra ha señalado que estas condecoraciones suponen una expresión sencilla y sincera de agradecimiento por su entrega, su valor, su coraje y su humanidad”. Robles también ha mostrado su “orgullo” y su “satisfacción” hacia el Galicia 64, al que puso como ejemplo de “unas Fuerzas Armadas modernas y eficaces” con las que se puede contar “cuando falla todo lo demás”. Robles les ha dado la enhorabuena pero, sobre todo, por su empatía y eficacia que “son motivo de orgullo y agradecimiento por parte de la ciudadanía, que los valora enormemente”.

Casi 400 personas, en 13 rotaciones, se desplazaron desde Jaca a Valencia, donde realizaron tareas de limpieza y retirada de vehículos, sin olvidar “la labor psicológica que tuvimos que hacer con los afectados por esa catástrofe, sobre todo, con las personas mayores”, han dicho algunos de los condecorados quienes han mostrado su orgullo por poder ayudar y “contribuir a esa tan ansiada normalidad que necesitaban los vecinos de las localidades donde estuvimos como Sedaví o Alfafar”.

La labor de esta unidad de infantería fue fundamental durante las primeras semanas tras el paso de la DANA. Está especializada en todo terreno y en condiciones climatológicas adversas, es polivalente y está dotada de equipo y material que la capacitan para actuar no sólo en montaña, sino en cualquier escenario geográfico