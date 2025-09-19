Concierto solidario de Rock a la Par en Zaragoza

Laura del Frago García tiene 21 años y padece esclerosis tuberosa de Bourneville, una enfermedad rara que le produce tumores benignos en los órganos. Este contratiempo de la vida no le ha impedido alcanzar su sueño y cantar sobre un escenario como vocalista de un grupo formado por músicos con discapacidad intelectual, impulsado por la Fundación A La Par, que se dedica a la inclusión en igualdad de condiciones de personas con funcionalidades diversas.

Hasta ser elegida como cantante de la formación, Laura tuvo que superar un exigente casting al que se presentaron miles de aspirantes de toda España. Desde ese momento, la vida de la joven ha estado centrada en disfrutar de este sueño, no sin esfuerzo. Viaja cada semana a Madrid para ensayar, y ya sabe lo que es sentir el calor del público junto a artistas como David Summers, de Hombres G, o el guitarrista Pedro Andrea, actuando en conciertos como el del año pasado en un acto de la Comunidad de Madrid con la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, entre el público.

La pasión de Laura por la música viene de lejos. Lo saben bien en el Hospital San Juan de Dios, donde hace varios años que canta en eventos y festivales organizados por el centro hospitalario, donde su madre, Araceli, es voluntaria. Precisamente, de la mano de esta institución sanitaria, Laura cumplirá este sábado otro de sus sueños: cantar con Rock a la Par en su Ciudad, en un concierto que tendrá lugar en el Kiosco de las Letras del Parque Grande a las siete de la tarde contra la soledad no deseada.