La UE concede la DOP al Aceite del Somontano

El Diario Oficial de la Unión Europea ha publicado hoy la inscripción oficial de la Denominación de Origen Protegida (DOP) “Aceite del Somontano”, incorporándola al registro europeo de indicaciones geográficas. Un nuevo paso que refuerza el prestigio, la diferenciación y la proyección internacional del aceite aragonés. El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación ha celebrado este reconocimiento que consolida la calidad excepcional del producto y el trabajo de quienes cultivan, producen y elaboran uno de los aceites más singulares del país. El consejero Javier Rincón ha valorado la inscripción del Aceite del Somontano como DOP como “el reconocimiento a décadas de trabajo silencioso y riguroso. Es fruto de un territorio que cuida su paisaje, sus variedades y su identidad. Este sello europeo confirma que en Aragón sabemos producir calidad, y lo hacemos con un compromiso ejemplar con el origen y la excelencia”. Además, ha añadido que “se trata de un hito que suma valor añadido a nuestro territorio y fortalece el papel de Aragón dentro del mapa oleícola europeo”.

El Aceite del Somontano es un aceite de oliva virgen extra multivarietal, elaborado, al menos en un 85%, con variedades autóctonas y locales como Albareta, Alcampelina, Caspolina, Cerruda, Negral de Bierge o Verdeña, entre muchas otras. La combinación de estas variedades —arraigadas durante siglos en la zona— permite obtener un perfil aromático exclusivo y reconocible. El resultado es un aceite de gran complejidad sensorial, con intensidades altas y la presencia destacada de descriptores frutados verdes como aceituna, hierba, hoja, almendra, tomate o notas vegetales frescas. Un producto sin astringencia, equilibrado y con identidad propia.

La DOP abarca una zona formada por 42 municipios del centro de la provincia de Huesca, entre el Pirineo central y el valle del Ebro. Este entorno de transición, con influencias climáticas y orográficas muy marcadas, crea las condiciones ideales para el cultivo del olivo y la molturación del fruto.El reconocimiento europeo ampara todas las fases del proceso: cultivo, recolección, molienda, extracción y envasado. Todo debe realizarse dentro de la zona protegida para garantizar la trazabilidad y la autenticidad del producto.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Javier Rincón ha destacado que esta nueva DOP “es una excelente noticia para la competitividad del sector, para los productores y para la imagen de Aragón como tierra de alimentos excepcionales”. Un reconocimiento que refuerza nuestra estrategia de promoción bajo la marca “Aragón, Sabor de Verdad”, y que posiciona nuestro aceite en los mercados nacionales e internacionales con mayor fuerza. Rincón ha valorado que “cada nueva DOP que se suma a la familia aragonesa es una garantía de futuro. Habla de profesionalidad, de innovación en el campo y de empresas que apuestan por quedarse, crecer y abrir mercados". Además, ha concluido que "con el Aceite DOP Somontano damos otro paso firme para consolidar un sector agroalimentario fuerte, competitivo y capaz de liderar desde la calidad y el territorio”.