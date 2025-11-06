"Compartiendo movimiento", un proyecto intergeneracional con muchos beneficios

LEER MÁS Los menores comen peor, hacen menos deporte y son más infelices que hace tres años

En el Colegio de Educación Infantil Katia Acín de Binéfar, en la provincia de Huesca hace casi seis años que decidieron inaugurar este nuevo colegio con una actividad en la que se pudiera involucrar a toda comunidad. Así surgió el programa “Compartiendo Movimiento”. Por todos los beneficios que ha aportado a todos los involucrados, en 2024 recibió el Premio al Mejor Proyecto de Promoción del Deporte Base y los Hábitos Saludables, otorgado por la Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes a nivel nacional.

El director del centro, Luis Morillo, explica que lo que querían hacer con esta nueva andadura era “tener alumnos activos de salud, empoderados y que fueran conscientes y críticos, que devolvieran a la comunidad una parte de lo que recibían. Que lo que hicieran tuviera un valor social”. Y lo que se les ocurrió fue invitar a personas adultas de Binéfar a participar de la clase de Educación Física.

Desde que abrió el colegio, la clase es todos los jueves a las 10:30. Para ello han contado con la complicidad de la delegación de la Asociación Española contra el Cáncer de Binéfar, del centro de salud y con asociaciones. Actividades como esta aporta múltiples beneficios, como se ha puesto de manifiesto: el 72% de las personas mayores dice sentirse con más ánimo y energía; el 31% ha aumentado su práctica regular de ejercicio; el 84% se siente más integrada en la comunidad escolar; y el 100% del profesorado valora el programa como enriquecedor y educativo. Pero va más allá porque se crea una comunidad, ya que como explica el director, quedan antes de la clase, después toman un café e incluso participan en charlas y formaciones que se organizan para ellos.

De hecho, Morillo destaca que la psicóloga de la sede de la AECC ha constatado que desde que personas que iban a terapia acuden a estas clases de Educación Física, se ha reducido en un 60% la necesidad de ir a terapia. “Hemos apostado por un modelo educativo abierto que genera una apuesta por la salud desde una visión integral, un concepto que fue una apuesta innovadora y que está dando sus resultados”, indica el director del Katia Acín.