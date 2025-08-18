Comparar precios permite ahorrar hasta un 20% en la vuelta al colegio

La vuelta al “cole” se acerca y desde el Gobierno de Aragón recomiendan un consumo responsable. Por ello, la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios ha lanzado una campaña con el objetivo de informar a las familias antes de las compras que realizarán de materiales de cara al nuevo curso escolar.

Entre las recomendaciones destaca comprar “en frío” para evitar gastos superfluos elaborando una lista previa de lo que se necesita. Esto ayudará a fomentar a los niños el hábito de un consumo responsable, fijando un presupuesto y aprovechando las ofertas especiales y rebajas.

También se aconseja acudir al colegio o visitar la página web para conocer de primera mano qué material se va a necesitar y, una vez que esté claro, comprobar si se puede reutilizar de cursos anteriores.

Comparar precios en distintos establecimientos puede permitir el ahorro de hasta un 20% en el precio de la factura.

Además, desde el Gobierno de Aragón piden prestar especial atención a los estándares de seguridad que deben tener los productos que serán utilizados por los estudiantes a edades muy tempranas.