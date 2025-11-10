¿Cómo es un restaurante de arqueogastronomía? Un proyecto pionero en Zaragoza

¿Cómo es un restaurante de arqueogastronomía? Un proyecto pionero en España que ha abierto en Zaragoza Se trata de la unión de la historia y de las investigaciones que, sobre gastronomía, se están realizando a través de la arqueología. La historiadora y arqueóloga Ana María Royo y el chef Adrián Paul Jordan se lanzaron a la aventura de abrir un restaurante con una oferta diferente, con el uso de productos y con técnicas culinarias que se han utilizado a lo largo de la historia. Así surgió ArGa.

Ana Mª Royo explica cómo en los últimos 15-20 años, se ha potenciado esta disciplina y han proliferado los estudios, algunos pormenorizados, de cómo se alimentaban en distintos momentos históricos. Ya en las tumbas del Antiguo Egipto aparece referencias a productos que comían y también se han encontrado ánforas selladas con restos de vino que han permitido tener información de las uvas que se utilizaban. Para Royo, Pompeya es una gran “fuente de conocimiento” para conocer cómo era la alimentación en el siglo I después de Cristo.

El consumo de unos alimentos u otros ha ido variando conforme ha evolucionado la historia, por ejemplo, en España, hasta los años 60 no era habitual comer carne como lo hacemos ahora y hace un siglo, las familias con más posibilidades servían pollo cuando se casaban.

Un menú cada cuatro meses

En esta nueva aventura de arqueogastromía, han comenzado recreando la comida de la Antigua Roma del siglo I d.C. Ana Mª Royo explica cómo los platos que recrean son los que se comerían en una casa adinerada porque “si hiciéramos la recreación de gente humilde se terminaría muy pronto, nos limitaríamos a pan, gachas, verdura y carne, si tuvieran posibles y fuera un día de guardar”.

La experiencia es completa, ya que no sólo se recrea la comida, sino también se ambienta la sala y los utensilios necesarios para comer: los platos, cubiertos e incluso el pan. “En esta ocasión, hemos contado con la colaboración de la Panadería Ortiz de Zaragoza que nos ha hecho un pan aromatizado con hinojo, semillas de amapola y perejil. Simulando uno que se encontró carbonizado en Pompeya”, indica Royo.

Cada cuatro meses se cambia la ambientación, el menú y la época. A la Antigua Roma le seguirán la época Andalusí, el Siglo de Oro, el Antiguo Egipto o la Baja Edad Media. Con cada cambio de menú se realiza una cena temática teatralizada y sólo se sirven las cenas, durante el servicio de comidas, el menú de ArGa es un menú con productos de temporada y cocina casera.