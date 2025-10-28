¿Cómo hubiera sido una entrevista a Palafox de existir la radio en 1808?

El 28 de octubre de 1775 nacía en Zaragoza quien estaría llamado a ser uno de los nombres más ilustres de la historia de la Ciudad. José de Palafox era hijo de los Marqueses de Lazán y Cañizar. Tras estudiar en el colegio de escolapios inició su carrera militar y con 17 años ya formaba parte de la Guardia de Corps, llegando a ser uno de los militares que acompañó a Fernando VII a Bayona, donde, mediante coacción, Carlos IV y el propio Fernando VII renunciaron al trono de España en beneficio del hermano de Napoleón, José Bonaparte.

Tras este episodio, en el que Palafox llegó a formar parte del fracasado plan para sacar de Francia a Fernando VII, el joven militar regresó a Zaragoza. Encontrándose en el palacio familiar de La Alfranca y al enterarse de su llegada un grupo de zaragozanos notables encabezados por el Tío Jorge acudieron en su busca para proclamarle, sin que tuviera más remedio que aceptar, gobernador de Zaragoza y Capitán General de Aragón el 25 de mayo de 1808.

Durante los programas especiales emitidos por Onda Cero Zaragoza para conmemorar el bicentenario de Los Sitios en 2008, recuperamos la posible entrevista que tal vez hubiéramos realizado al general Palafox de haber existido la radio en 1808. De la mano del historiador Paco Escribano y con el profesor de instituto Sergio Sánchez en el papel de Palafox hemos recuperado esta entrevista ficticia basadas en datos reales que emitimos un supuesto 6 de junio de 1808, apenas una semana después de que el nuevo capitán general tomara el mando de la defensa aragonesa.