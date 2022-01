Una comisión política decidirá el nombre de la candidatura olímpica

El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, insiste en que la candidatura a los Juegos de Invierno de 2030 debe estar liderada por los gobiernos de España, Aragón y Cataluña en igualdad de condiciones, sin que ningún territorio predomine sobre otro. Es el mensaje que ha lanzado este martes tras una reunión con Javier Lambán, y que reiterará este miércoles, en un encuentro con la consejera catalana de Presidencia, a quien ya se dirigió por teléfono tras sus polémicas declaraciones del fin de semana.

Blanco ha explicado que ese es el espíritu con el que está trabajando la comisión técnica que prepara la candidatura, incluidos los tres representantes de Cataluña. "No podemos cometer el error de no ponernos de acuerdo entre nosotros, no dar una imagen de unidad y respeto, y ser nosotros mismos los que destrocemos la candidatura. Si alguien quiere predominar sobre los demás, olvídate, no tenemos recorrido", ha afirmado.

El nombre de la candidatura se definirá en una comisión política

Después de esta comisión técnica, se formará otra para definir las infraestructuras que se utilizarían en los Juegos de Invierno y, por último, habrá una comisión política, con los presidentes de Aragón y Cataluña, donde se determinará el nombre de la candidatura, que no necesariamente tiene que incluir una ciudad. El objetivo es culminar ese proceso a finales de marzo o principios de abril, para defenderlo ante el Comité Olímpico Internacional.

El presidente, Javier Lambán, aún no tiene fecha para su encuentro con Pere Aragonès, quien está confinado tras haber sido contacto estrecho de un pariente positivo en Covid. Lambán insiste en que nuestro territorio tiene una experiencia sólida en grandes eventos y tenemos opciones reales de acoger los Juegos "si se hacen bien las cosas".

El COE cree que no habrá referendum, pero sí consulta

El presidente del COE descarta un referéndum en los municipios catalanes para decidir si se acogen o no los Juegos, pero sí cree que habrá una consulta ciudadana, con preguntas más abiertas, y considera positiva esa participación.