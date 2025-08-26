Urbanización Harineras

Comienzan las obras para conectar el colector la calle Alcañiz con el emisario perimetral

Esta conexión facilitará la evacuación del agua y evitará la saturación del resto de saneamientos de la zona que provocaba continuos desbordamientos en la red.

Redacción

Huesca |

Este martes han arrancado en Huesca las obras para conectar la canalización de aguas de Harineras con el colector emisario . Esta gran tubería de un metro de anchura y 1 kilómetro de longitud cuenta con una inversión de 1,3 millones de euros sufragados por los propietarios del polígono.

Lo peculiar de esta actuación es que se conectará directamente al emisario construido en 2005 y no a la red de saneamiento municipal. Esto permitirá evacuar las aguas y evitar la saturación del resto de saneamientos de la zona que provocaba continuos desbordamientos en la red.

Con motivo de las obras se producen afectaciones al tráfico rodado en la calle Alcañiz comprendido entre su intersección con la avenida de Clara Campoamor y la Calle Ballobar. Se prevé que las obras de esta conexión finalicen el viernes 29 de agosto.

