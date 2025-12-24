Comienzan las Navidades más caras de los últimos años

Las mayores subidas se han producido en los mariscos y pescados, mientras que en las carnes son más moderadas. Entre esos productos que han disparado su precio destacan el cordero, el pavo, el jamón ibérico, la merluza o los langostinos. Los aragoneses apuran las horas para realizar las últimas compras en los mercados y grandes superficies para adquirir los productos típicos de estas fechas como el ternasco, el cochinillo, el marisco o el cardo. Aunque poco a poco van cambiando las tendencias y los aragoneses preparan ya menús menos tradicionales.

Todos sabemos el trabajo que lleva preparar comida para muchos comensales. Por eso, muchas familias optan por comprar platos preparados para disfrutar del tiempo con la familia sin ensuciar la cocina ni encender los fogones. Son platos elaborados como pollo relleno, carrillada guisada, paletilla de cordero lechal cochinillo asado. Estas empresas especializadas preparan platos saludables que presentan en envases reutilizables y reciclables.

Otra tendencia que se está convirtiendo ya en tradición es la “Tarde Buena”. Muchos amigos quedan, en estos momentos, para tomar el vermú y compartir la sobremesa antes de ir a casa a cenar con la familia. Algunos bares y restaurantes ofrecen menús especiales e incluso cierran más tarde porque los clientes lo piden y les sale rentable.

Sin duda, es un día de reencuentros. Las estaciones de autobuses y de trenes tienen hoy más afluencia de lo habitual. Son personas que llegan para celebrar la Navidad en familia o que se van de Aragón para pasar estas fiestas.