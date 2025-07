Comienzan la demolición del Cubo en la plaza del Pilar de Zaragoza

El edificio que ocupa un lugar emblemático de la ciudad de Zaragoza, llega a su fin tras aprobarse su demolición en marzo de 2025, pese a que estaba previsto para después de Semana Santa. Se retrasó debido a que el consistorio decidió elevar la cuestión a la comisión provincial de Patrimonio para evitar cualquier tipo de problema más adelante. La resolución positiva de la comisión provincial de Patrimonio, un organismo dependiente del Gobierno de Aragón, llegó hace pocas semanas, por lo que no han dado comienzo las obras hasta hoy.

El proyecto está adjudicado a la constructora Carmelo Lobera SL por un coste de 41.140 euros. El espacio va a quedar diáfano pero con varios objetivos, entre ellos está el de ensalzar la fachada del Museo Goya, que ahora tendrá otra salida por la calle Santiago, también se van a poner cámaras dedicadas a contar y examinar el número de peatones que circulan por la zona. Todos los trámites están en regla para dar comienzo al derrumbe.

Además, una de las razones por las que se tomó la decisión es el objetivo de conectar el Ayuntamiento de Zaragoza con la Delegación de Gobierno pero el enclave tan delicado en el que se encuentra el edificio ha provocado que se tengan que solicitar varias licencias, entre ellas a la Policía Local, Movilidad y Conservación. El proyecto tiene como objetivo estar terminado antes de las Fiestas del Pilar para que no suponga ninguna molestia para los viandantes. La opinión popular no es negativa ya que hacía mas de dos años que no se realizaba ninguna actividad en el establecimiento.