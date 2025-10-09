Comienza la vacunación infantil contra la gripe en 127 colegios aragoneses

La inmunización está dirigida a los alumnos de primero, segundo y tercero de Infantil, es decir, niños de 3, 4 y 5 años. Previamente, los padres han tenido que dar su consentimiento. A estos pequeños se les administra una vacuna intranasal. El director del CRA Monegros- Hoya de Lanaja, David Orta, señala que la mayoría de los padres ha autorizado la vacunación de sus hijos.

La vacunación contra la gripe tiene más citas. A partir del 20 de octubre, comenzará la administración en los centros de salud para la población infantil y los mayores de 80 años y, el 3 de noviembre, se abrirá la vacunación para el resto de grupos de riesgo.

Sanidad privada

Aragón es la sexta Comunidad Autónoma que más externaliza con la sanidad privada. En la última década, ese incremento ha sido del 20% en nuestro territorio. Así, lo refleja un informe de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública. Ese documento, concluye que el 4% del gasto sanitario se destina a la concertación de plazas con los centros privados.

Además, un 28% de las pruebas diagnósticas se realizan fuera de los centros públicos. El autor del informe, José Manuel Aranda, destaca el incremento de la privatización del servicio en algunas Comunidades Autónomas.