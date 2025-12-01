Comienza el nuevo modelo de Urgencias de Atención Primaria

El número de horas de atención pasará de 46.000 a 100.000 anuales. Las plantillas están compuestas por 28 médicos, 26 enfermeras, ocho técnicos en cuidados auxiliares de enfermería y ocho administrativos. La previsión es atender a unas 6.000 personas a la semana. Su función es prestar asistencia sanitaria fuera del horario ordinario de los centros de salud, cubriendo la demanda urgente no demorable. Es decir, únicamente se atienden las demandas presenciales que acuden directamente a dichos dispositivos, no se contempla la atención programada, ni otras modalidades asistenciales durante este periodo, y no pueden recibir derivaciones procedentes de los Equipos de Atención Primaria.

En los próximos días, de forma progresiva, el Departamento de Sanidad enviará notificaciones a los móviles de todos los ciudadanos que tienen su tarjeta sanitaria en la ciudad de Zaragoza y cuentan con su móvil con la aplicación de Salud Informa para explicarles este cambio y el centro de especialidades les corresponde. Los cuatro puntos de atención van a contar con personal de seguridad desde la apertura hasta el cierre y se ha aumentado las horas de contratación de los servicios de limpieza en dichos puntos.

Desde la Federación de Barrios de Zaragoza denuncian que la situación de la Atención Primaria por los continuos recortes que se están sufriendo, que no mejora con la implantación de este nuevo sistema de urgencias. Considera que esta fórmula conlleva un recorte de la Atención Primaria que, según su opinión, "Está infradotada en los presupuestos".