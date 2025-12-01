Sanidad Zaragoza

Comienza el nuevo modelo de Urgencias de Atención Primaria

En Zaragoza, han entrado en servicio el nuevo modelo de Urgencias de Atención Primaria en Zaragoza capital. Los pacientes podrán acudir a los centros de especialidades Ramón y Cajal, Pablo Remacha, Grande Covián e Inocencio Jiménez, de lunes a viernes de tres de la tarde a diez de la noche, y de nueve de la mañana a nueve de la noche los sábados, domingos y festivos.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

El centro de especialidades Pablo Remacha ofrece el servicio de Urgencias de Atención Primaria
El centro de especialidades Pablo Remacha ofrece el servicio de Urgencias de Atención Primaria | DGA

El número de horas de atención pasará de 46.000 a 100.000 anuales. Las plantillas están compuestas por 28 médicos, 26 enfermeras, ocho técnicos en cuidados auxiliares de enfermería y ocho administrativos. La previsión es atender a unas 6.000 personas a la semana. Su función es prestar asistencia sanitaria fuera del horario ordinario de los centros de salud, cubriendo la demanda urgente no demorable. Es decir, únicamente se atienden las demandas presenciales que acuden directamente a dichos dispositivos, no se contempla la atención programada, ni otras modalidades asistenciales durante este periodo, y no pueden recibir derivaciones procedentes de los Equipos de Atención Primaria.

En los próximos días, de forma progresiva, el Departamento de Sanidad enviará notificaciones a los móviles de todos los ciudadanos que tienen su tarjeta sanitaria en la ciudad de Zaragoza y cuentan con su móvil con la aplicación de Salud Informa para explicarles este cambio y el centro de especialidades les corresponde. Los cuatro puntos de atención van a contar con personal de seguridad desde la apertura hasta el cierre y se ha aumentado las horas de contratación de los servicios de limpieza en dichos puntos.

Desde la Federación de Barrios de Zaragoza denuncian que la situación de la Atención Primaria por los continuos recortes que se están sufriendo, que no mejora con la implantación de este nuevo sistema de urgencias. Considera que esta fórmula conlleva un recorte de la Atención Primaria que, según su opinión, "Está infradotada en los presupuestos".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer