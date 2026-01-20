Comienza la mejora del pavimento en Avenida Pirineos y Pasaje Monrepós de Huesca

Las brigadas municipales del Ayuntamiento de Huesca trabajan estos días en la mejora del pavimento y del entorno urbano entre la avenida Pirineos y el pasaje Monrepós, dando respuesta a la demanda de los vecinos ante el importante deterioro que presentaba el pavimento. El principal problema radica en el crecimiento de las raíces de los árboles y la consiguiente aparición de baldosas levantadas y acumulación de agua en los parterres, algo que se agravó tras los episodios de lluvia.

La actuación consiste en eliminar los alcorques individuales y sustituirlos por dos alcorques corridos por cada grupo de tres olmos, con unas dimensiones aproximadas de 1,2 metros de ancho por 15 metros de largo, ejecutados con pavimento drenante para mejorar la evacuación del agua, evitar encharcamientos y preservar el arbolado en mejores condiciones.

Además, se está pavimentando de nuevo la totalidad del tramo afectado mediante baldosas de nueve pastillas que permitirá unificar la superficie y mejorar tanto la accesibilidad como la seguridad peatonal. Los trabajos incluyen también la ejecución de tres rebajes de acera, dos situados en los extremos de la plaza y un tercero orientado hacia la acera de los números impares, facilitando así el tránsito de personas con movilidad reducida. La intervención se completa con la instalación de una fuente de agua potable y de un hidrante para incendios. La duración estimada de los trabajos es de aproximadamente mes y medio.