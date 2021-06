Comienza la desescalada para el ocio nocturno

Sin embargo, muchos establecimientos no levantarán la persiana. Unos, porque la crisis económica les ha arrasado y, otros, porque no les salen las cuentas con las restricciones de espacio. Y es que el aforo en el interior es del 50%, no pueden utilizar la barra ni las pistas de bailes y los clientes sólo podrán estar sentados y seis personas por mesa. Los propietarios de estos establecimientos han pasado meses muy duros. Llevan 15 meses casi sin actividad y sin ingresos. Creen que las ayudas de las administraciones han sido insuficientes y que la situación les ha llevado al límite, pero son optimistas en esta recta final de la pandemia.

Licencias Zaragoza

Los locales de ocio nocturno de Zaragoza que solicitaron la licencia de cafetería para capear las restricciones nocturnas, van a poder elegir ahora si recuperan su permiso anterior para abrir hasta las 03:00 horas, o si mantienen el horario diurno mientras duren las restricciones. El consistorio da un plazo de 5 días para que tomen una decisión, y la Policía Local informará sobre los cambios, sin sancionar, durante el fin de semana. En caso de que no se pronuncien, el Ayuntamiento revertirá el cambio de licencia. Aquellos negocios que tienen terraza, podrán mantenerla abierta pero solo hasta las 00,00 hora durante 15 días. El objetivo no es otro que adaptarse a las necesidades de los locales.