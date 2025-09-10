Comienza el curso para más de 14.000 alumnos de Bachillerato

La principal novedad es la puesta en marcha, de manera piloto, en el Instituto El Picarral de Zaragoza, de un Bachillerato de Investigación y Excelencia. La consejera de Educación, Tomasa Hernández, señala que lo cursarán alumnos con una nota media igual o superior a ocho y que están interesados en la investigación. Es un curso muy especial para los estudiantes de segundo de Bachillerato, ya que se enfrentarán a la Prueba de Acceso a la Universidad. Por eso, tanto alumnos como profesores afrontan un año intenso.

Formación Profesional

Mañana será el turno de los más de 24.000 alumnos de Formación Profesional. Son mil estudiantes más que el curso pasado y la matrícula continúa abierta. Más de 3.000 jóvenes están inscritos en los grados básicos, más de 10.100 en ciclos medios y 10.300 en superiores en modalidad presencial. El Departamento de Educación ha puesto en marcha 27 nuevas enseñanzas con 1.560 plazas.

Destaca la apuesta por el sector tecnológico, ya que casi la mitad de los ciclos que se implantan pertenecen a ramas STEAM. También destacan los ciclos TEC de Administración de Sistemas Informáticos en Red y Desarrollo de Aplicaciones Web.