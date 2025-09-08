Educación

Comienza el curso 2025/ 2026 en Aragón en Infantil, Primaria y ESO

Más de 153.000 alumnos aragoneses de Infantil, Primaria y Secundaria han comenzado hoy el curso escolar 2025- 2026. 8.845 niños de tres años se han incorporado hoy a aulas, son 281 menos que el curso escolar, lo que marca una tendencia decreciente.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

Inicio del curso escolar en el CPI Parque Venecia de Zaragoza
Inicio del curso escolar en el CPI Parque Venecia de Zaragoza | Onda Cero

La vuelta al cole nos deja más cifras: se incorporan 400 docentes más y habrá 800 auxiliares y profesionales sanitarios. Además, aumentan las aulas TEA de Educación Especial. 660 rutas escolares transportarán a más de 14.000 alumnos por todo el territorio y el Gobierno aragonés ha destinado más de 14 millones para las becas y material curricular. Al margen de los datos, es un día de nervios y reencuentros para los protagonistas de la jornada: los alumnos que vuelven a clases después de más de dos meses de descanso.

También es una jornada especial para los padres, ya que el inicio del curso escolar marca la vuelta a la normalidad y la posibilidad de compaginar la vida familiar y laboral.

En este inicio del curso, la consejera de Educación del Gobierno aragonés, Tomasa Hernández, ha estado en el Centro Integrado de Parque Venecia en Zaragoza. Allí, ha reiterado que siguen trabajando para limitar el uso de las pantallas en las aulas, una nueva norma que entrará en vigor el próximo curso 2026- 2027.

Protestas

El curso escolar ha comenzado entre protestas en el CPI Soledad Puértolas de Zaragoza. Las familias se han concentrado a las puertas del colegio para pedir que se desbloquee la licitación del aulario de secundaria, que sigue en el aire. Desde el AMPA explican que el anteproyecto tendría que haberse licitado en el segundo semestre de 2025 pero desde esa fecha, no tienen ninguna noticia. En este curso son 22 alumnos en primero de ESO y 24 en segundo y darán clase en aulas de primaria.

La presidenta del AMPA, Sandra Adell, advierte que por el momento no hay falta de espacio, pero en el curso 2027-2028, cuando estén completos los cuatro cursos de Educación Secundaria, temen que los alumnos tengan que recibir clases en barracones si no se pone en marcha el aulario.

