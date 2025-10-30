Comienza en Ayerbe la II edición del Festival Extrarradios

El Festival Extrarradios arranca este viernes su segunda edición con las “Nuevas Ruralidades” como protagonistas. Con un presupuesto cercano a los 100.000 euros, el festival reunió el año pasado a casi 4.000 personas y aspira a seguir creciendo con su segunda edición, combinando actividades gratuitas y de pago, cuyas entradas ya están disponibles a través de su web.

La programación comienza en Ayerbe con arte contemporáneo, música, danza, teatro, performance, cuentacuentos e intercambio de ideas. La inauguración tendrá lugar a las 19’30 horas con la exposición ‘Lo Mon Contemporáneo’, programa de residencias artísticas organizado en el Valle de Hecho. La música de esta primera jornada correrá a cargo de Dj Nen, artista residente en Ayerbe, con muchas batallas musicales a sus espaldas a lo largo del Reino de los Mallos.

Lü de Lürdes y su espectáculo de “Un cuento lleno de cuentos” será la encargada de abrir la jornada del sábado en una sesión que tendrá lugar a las 12’30 horas en el Portal del Palacio. A las 17 horas, en el salón de plenos del Ayuntamiento, se desarrollará la mesa redonda “Cultura y nuevas ruralidades”, moderada por Pablo Pérez Terré y protagonizada por Xavi Ginés, Amparo Moroño y Rafael Tormo. Y tras ella, a las 19 horas, Laureano Debat y Marta Armingol hablarán de “Colonización. Historias de los pueblos sin historia”, en el mismo lugar.

La primera velada musical del festival, “Orgullo Rural y Eclosión Sonora I”, arrancará ese mismo sábado a las 22 horas, en el Senpa, donde actuarán Stranded Horse & Boubacar Cissokho, que mezclan sonidos celtas y africanos; El Nido y Dulzaro, dos artistas de Castilla y León que abordan el folclore desde un punto de vista contemporáneo; y La C.O.S.A., que ofrecerá una experiencia vanguardista.

Performance, danza, cine y teatro protagonizan la programación del domingo 2 de noviembre. El Patio del Palacio acogerá desde las 12’30 horas la performance “Los Objetos”, de la compañía Las Jeronimas, y el espectáculo de Danza “Bailaban las perolas”, de Laura López Muñoz y Pablo Pérez Alonso. A las 17 horas, en el salón del Palacio se proyectará la película “Lo que queda de ti”, la ópera prima de la oscense Gala Gracia. Y a las 19 horas, el Colectivo TO representará en el espacio SENPA “Me voy pal pueblo”, una obra de Café Teatro cómica que aborda el tema de despoblación del medio rural.

Para las actividades de pago, el abono general tiene un precio de 30 euros, mientras que los abonos individuales para Ayerbe y Almudévar cuestan 18 y 15 euros, respectivamente.