Comienza en Ascaso la XIV Muestra de Cine más pequeña del mundo

Desde hoy y hasta el sábado se celebra en la pequeña aldea de Ascaso la Muestra de Cine más pequeña del mundo. La muestra que cumple su decimocuarta edición se ha convertido ya en toda una referencia para profesionales y aficionados al séptimo arte. Cinco largometrajes, más de 15 cortos, una exposición fotográfica y varios coloquios componen este año la programación.

Los actos comienzan este martes en Ascaso a partir de las 20.00 horas con la inauguración y la visita guiada a la exposición fotográfica Geografía del alma cotidiana, del fotoperiodista Michael Robinson Chávez. Esta muestra recoge tres décadas de su trabajo alrededor del mundo que le ha llevado a ganar dos veces el Premio Pulitzer. Posteriormente se proyectará el documental Ascaso en el mapa, de Fer Garrote y Noelia Muñoz, y después Sorda, la película triunfadora en el Festival de Málaga y premiada en Berlín, que presentará su directora, Eva Libertad. Tras la proyección, dialogará con el periodista Javier Angulo, exdirector de la Seminci de Valladolid y fundador de la revista Cinemanía.

El miércoles será el turno del documental Dónde vamos a vivir. Mujeres contra el desahucio, que recoge la lucha por el derecho a la vivienda desde la perspectiva de las mujeres implicadas. Su directora, Georgina Cisquella, y la activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Mercedes Revuelta participarán en el coloquio posterior. Después se visionará el cortometraje La gran obra (The Masterpiece), de Álex Lorca, y el largometraje Retrato de un cierto oriente, que cuenta la huida a Brasil de Emile y Emir, dos hermanos libaneses católicos, y el conflicto que genera el romance de ella con un comerciante musulmán.

El jueves por la tarde se proyectará el documental Por una montaña digna, un trabajo que recoge más de dos décadas de lucha del Movimiento por la Dignidad de la Montaña en el Pirineo aragonés. Por la noche, Ascaso volverá a dedicar el día del clásico a Charles Chaplin con la proyección de La quimera del oro, película de 1925 que, un siglo después, ha sido restaurada por la Cineteca di Bologna. El coloquio posterior contará con los periodistas Yolanda Flores y Juan Zavala.

Por otra parte, en su compromiso con Palestina la muestra dedicará la tarde del viernes 29 al festival Palestina animada. La iniciativa recoge obras de artistas palestinos residentes en los territorios ocupados y en la diáspora. En la borda del cine se proyectarán once cortometrajes, y después el público podrá charlar con una de las organizadoras del festival, Ángeles Cabria, y la realizadora palestina Samira Badran. La sesión de noche ofrecerá el corto Cuarentena, de Celia de Molina, y el documental Ciento volando, con el que la realizadora Arantxa Aguirre rinde homenaje a Eduardo Chillida y a su universo creativo.

Y el sábado, degustación de vinos de la bodega Enate, comida popular, concierto (a cargo del grupo La Almeta) y baile en la plaza de Ascaso. La Muestra finalizará con la entrega del premio del festival al jefe de la Brigada Municipal de Boltaña José Antonio Palacio.