El comercio aragonés ganaría 230 millones de abrir todos los festivos

Si el comercio aragonés abriera los 66 domingos y festivos de este año se generaría un impacto económico de 230 millones de euros y la creación de 1.054 empleos. Así lo refleja un estudio de la Cámara de Comercio, elaborado por el grupo de investigación ADETRE de la Universidad de Zaragoza. Indica que habrá más cifra de negocios, más ocupación y menores precios. Sin embargo, el efecto no sería inmediato, ya que, analizando el caso de la Comunidad de Madrid donde hay libre apertura, la diferencia se manifiesta trece años después.

Desde Cámara de Comercio consideran que sería muy beneficioso para la economía aragonesa e instan a las autoridades a tomar decisiones en un “momento complicado para el comercio”, que debe enfrentarse a las plataformas digitales. En nuestra comunidad, el comercio abre actualmente 10 festivos al año.

Eso sí, la apuesta es realizar una liberalización progresiva. “Nuestra posición es que hay que dar un paso hacia adelante. Creemos que no debe ser tan agresivo como en Madrid sino ser ordenado y de la mano del Gobierno de Aragón, pero no podemos renunciar”, ha indicado José Miguel Sánchez, director general de Cámara.

Mañana trasladarán los datos y conclusiones del estudio al Observatorio Aragonés de Comercio, donde están representados todos los agentes.