Colocan balizas en líneas eléctricas de Huesca para facilitar los rescates de montaña

Red Eléctrica ha comenzado a señalizar varias líneas eléctricas en la provincia de Huesca, para incrementar la seguridad de las operaciones de rescate aéreo en montaña. La actuación forma parte del plan de la colaboración establecido con la Unidad Aérea de Aragón de la Guardia Civil, que contempla el balizamiento de varios trazados en los corredores de vuelo que utilizan los helicópteros de rescate de este cuerpo.

La visibilidad de las líneas eléctricas es un factor crítico en las operaciones de rescate que requieren del helicóptero por eso balizar los cables de tierra de las líneas eléctricas, hará que sean más visibles reduciendo el riesgo en los vuelos de emergencia.

Los trabajos más recientes se han realizado en la línea de 220 kilovoltios (kV) Mediano - Pont de Suert a su paso por Campo que se suman a los del pasado mes de abril en la línea Biescas-Pragneres a 220 kV en Yésero, en la misma provincia, donde se instalaron las balizas directamente sobre los cables conductores, al tratarse de un eje sin cable de tierra. El próximo año 2026 está previsto acometer una actuación similar en Boltaña, en la línea de 220 kV Sabiñánigo-T de Escalona. La colocación de las balizas corre a cargo de personal altamente especializado, que se desplaza por los cables en un contenedor de seguridad depositando las esferas, que son visibles a gran distancia.

Red Eléctrica diseña, desarrolla y gestiona sus activos desde la integración de las infraestructuras en el entorno natural y la óptima interacción con los diversos actores que desarrollan su actividad junto a ellas. La señalización de las líneas ocupa un lugar destacado, bien sea con balizas o mediante dispositivos salvapájaros para proteger a la avifauna, uno de los principales objetivos incluidos en el Plan de Sostenibilidad de Redeia, matriz de Red Eléctrica.