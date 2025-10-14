El civismo de los zaragozanos redondea unas fiestas de récord

Como cada año, el Ayuntamiento de Zaragoza ha realizado una encuesta para recoger la valoración ciudadana de las Fiestas del Pilar. Un 81% de los encuestados consideran que las fiestas han sido buenas o muy buenas y ponen la segunda mejor nota desde que se realiza este sondeo con un 7,9 sobre 10. Lo más visto han sido los conciertos de la Plaza del Pilar. a donde han acudido 290.000 asistentes, mientras los tres conciertos en el Pabellón Príncipe Felipe han sumado una asistencia de 22.500 espectadores.

El Espacio Zity ha vuelto a ser el principal punto de encuentro de los jóvenes, congregando a cerca de 240.000 asistentes. Su promotor, Michel Pérez, pone el acento en la ausencia de problemas significativos, a pesar de la gran afluencia de público, gracias a la importante apuesta por la seguridad en el recinto. Sin embargo, este éxito se traduce en algunos efectos negativos para los vecinos de Valdespartera, que un año más se quejan de problemas de movilidad y suciedad. El portavoz vecinal Adolfo Lahoz considera que los refuerzos de limpieza han sido insuficientes y algunos vecinos lamentan que los accesos a garajes se han utilizado como urinarios dejando un fuerte olor junto a sus casas.

Desde el Consistorio se ha destacado el ejemplo de civismo de zaragozanos y visitantes que han llenado calles y actos sin que se hayan producido incidencias de gravedad. El dispositivo sanitario de Cruz Roja se ha saldado con 550 asistencias, la mayoría de ellas por traumatismos, de las que 33 requirieron traslado hospitalario. En cuanto al dispositivo de seguridad la Policía Nacional ha realizado 167 detenciones, aunque el número de robos, sobre todo de teléfonos móviles, ha descendido un 80%. Además, se han extendido algo más de mil actas por infracciones administrativas en materia de seguridad ciudadana.