El cine zaragozano, protagonista del Pregón del Pilar

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, se puso ayer por la tarde en contacto con los tres directores para comunicarles que serán los responsables de dar el pregón de las próximas Fiestas del Pilar. La directora Paula Ortiz, nominada en cuatro ocasiones en los Goya, nos ha explicado que se encontraba reunida y al terminar encontró cinco llamadas perdidas de un número desconocido. Fue Pilar Palomero quien le envió un mensaje dándole la noticia.

Para que la ocasión sea un reconocimiento al gran momento que vive el cine aragonés, el Ayuntamiento también ha querido que los tres pregoneros estén acompañados por otros galardonados y nominados en los pasados Goya. Junto a los tres directores estarán: el actor protagonista de La Estrella Azul, Pepe Lorente, ganador del Goya al actor revelación; la diseñadora de vestuario, ganadora del Goya por la película de Paula Ortiz La Virgen Roja, y la directora Blanca Torres, nominada al Goya al mejor documental por Marisol, llámame Pepa.

Con la elección de estos pregoneros, el Ayuntamiento premia la obra de los creadores de títulos como La Estrella Azul, Las niñas, La maternal, De tu Ventana a la mía, La novia o La Virgen Roja, reconociendo el que probablemente sea el momento más brillante del cine aragonés, con 23 nominaciones en la pasada edición de los Goya; además, pretende resaltar la vinculación de la Ciudad con el séptimo arte desde hace 125 años, cuando se rodó la primera película española con La Salida de Misa del Pilar y pone de relieve el impulso al sector con la puesta en marcha de proyectos como el Distrito 7, en la antigua Giesa.