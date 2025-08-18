Cine y comedia llegan a Tarazona en el XXII Festival 'Paco Martínez Soria'

Hasta el 23 de agosto durará la vigesimosegunda edición del Festival de Cine y Comedia que se cita en el municipio de Tarazona. Durante los ocho días que dura el evento, se va a poder disfrutar de seis proyecciones de larga duración y de cuarenta y siete cortometrajes, de los 30 y 372 recibidos respectivamente. Los cortometrajes están a partir de las 18:30 horas y los largometrajes a las 22 horas.

El cartel de este año cuenta con grandes personalidades, Raúl García Medrano, director del festival, ha contado que este año cierran el festival de la clausura dando premios a Vanesa Romero, Luis Zahera y Eduard Fernández. "Si nos dijeran hace más de un año que iban a estar estas personalidades, cierro ya el festival" ha bromeado el director.

"Tarazona, en agosto, se convierte en la ciudad del cine" ha mencionado Raúl Medrano. En la inauguración se estrenó el documental de Vicky Calavia, 'Raquel Meller: Insumisa y Divina' y ayer se iniciaron las reproducciones de largometrajes y cortometrajes, con un muy buen número de asistentes, a lo largo de estos días se espera que vaya a más y se sume más gente llegando incluso a llenar el aforo.