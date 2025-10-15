Cinco empresas optan al Premio Pyme del Año 2025 en Huesca

LEER MÁS Las Cámaras de Tarbes y Huesca reclaman la mejora de las comunicaciones transfronterizas

Almacenes Noguero SL, Construcciones Ernesto Espías SL, Inver Angüés Logística SL, Northwood Dicepa SL y SAT Agrícola San Julián, son las cinco empresas, de entre un total de 14 candidatas, que han sido seleccionadas como finalistas del Premio Pyme del Año 2025 de Huesca. El nombre de la empresa ganadora y los accésits (Internacionalización, Pyme sostenible, Digitalización e innovación, Formación y empleo) se desvelarán en el transcurso del acto de entrega de premios que tendrá lugar el jueves 16 de octubre, a las 18 horas en el salón de actos de la Cámara de Comercio de Huesca.

El Premio Pyme del Año es una iniciativa de la Cámara de Comercio de Huesca, la Cámara de España y el Banco Santander para reconocer la labor de las pequeñas y medianas empresas como generadoras de riqueza y creadoras de empleo en el desempeño de su labor cotidiana. El premio cuenta asimismo con la colaboración de Diario del Altoaragón.

La Pyme del Año de Huesca concurrirá al Premio Nacional Pyme del Año 2025, que se fallará el próximo año. De la misma manera, los ganadores de accésits provinciales serán candidatos en su categoría a los Accésits Nacionales. En los últimos años, las empresas ganadoras del Premio Pyme Huesca han sido Ecomputer SL en 2024, Automóviles Cabrero SLU en 2023, OX-CTA en 2022, Podoactiva Sl, en 2021, Orache Desinfection Sl en 2020, y Eboca Vending Labs SA en 2019.