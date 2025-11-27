Cierran 18 consultorios de la Sierra de Albarracín por falta de médicos

Los vecinos de la Sierra de Albarracín critican el cierre de los consultorios médicos debido a la falta de personal. Desde este martes los pacientes son atendidos en los Puestos de Atención Continuada de Albarracín, Orihuela del Tremedal y Villar del Cobo.

Al traslado del médico de Orihuela, la baja del de Villar del Cobo, el permiso paternal del facultativo de Royuela, y dos plazas vacantes de médico de Atención Continuada, se suman las numerosas licencias por vacaciones del resto de la plantilla. El presidente de la comarca de Albarracín, Daniel Úbeda, considera que "esta situación no puede continuar".

Desde el Gobierno de Aragón aseguran que se mantiene abierta la búsqueda activa de personal para cubrir las vacantes y que se prevé que la situación quede normalizada en los próximos días.