Cientos de personas se concentran en Defensa del Hospital de Barbastro

Multitudinario respaldo a la nueva plataforma "En defensa del Hospital de Barbastro". Cientos de vecinos y trabajadores se han concentrado a las puertas del Hospital de Barbastro para denunciar las listas de espera y reclamar una sanidad pública de calidad.

Bajo el lema “Sin hospital no hay futuro”, los manifestantes han reclamado reducir las listas de espera en consultas y en quirófanos, así como la dotación de recursos suficientes en las distintas especialidades médicas del Hospital. La plataforma en defensa del hospital de Barbastro ha presentado un manifiesto en el que exige recursos suficientes para garantizar una atención sanitaria de calidad. Critican que los servicios más afectados son traumatología, otorrinolaringología y urología, con listas de espera que en algunos casos superan los dos años.

Asimismo, insisten en que la falta crónica de personal especializado y la inestabilidad en la plantilla provocan que muchos profesionales opten por trasladarse a hospitales de mayor tamaño, como los de Zaragoza o Huesca.