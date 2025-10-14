El científico oscense Carlos Anerillas lidera un proyecto de excelencia en envejecimiento y senescencia celular

LEER MÁS Un investigador recibe la ayuda más prestigiosa de Europa

El investigador oscense Carlos Anerillas Aljama ha regresado a Aragón para liderar desde el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS) un proyecto de excelencia sobre envejecimiento y senescencia celular. Anerillas se ha incorporado al Instituto gracias a un contrato ARAID y cuenta actualmente con el apoyo de uno de los programas más competitivos y prestigiosos del mundo, ERC Starting Grant, con una ayuda cercana al millón y medio de euros. Los proyectos ERC, financiados por el Consejo Europeo de Investigación, se conceden exclusivamente en función de la excelencia científica, lo que refuerza el reconocimiento internacional del trabajo de este investigador aragonés.

Para el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero Flores, que se ha reunido este martes con el investigador oscense y ha visitado las instalaciones de trabajo, “la incorporación del doctor Carlos Anerillas al Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud es una magnífica noticia para Aragón. Representa el retorno de uno de nuestros brillantes talentos, un investigador de referencia internacional que ha decidido volver a su tierra para seguir haciendo ciencia de primer nivel desde aquí”, ha dicho Bancalero.

El consejero ha manifestado que el Gobierno de Jorge Azcón quiere que ejemplos como éste “se multipliquen” porque Aragón “quiere situarse en la vanguardia de la investigación biomédica y para ello necesitamos proyectos como el que hoy celebramos: rigurosos, con ambición internacional y con impacto real en la salud de las personas”. El consejero de Sanidad también ha dicho que el trabajo del doctor Anerillas, respaldado por una prestigiosa ayuda europea, no solo refuerza el papel del IACS como motor de innovación, sino que demuestra que en Aragón se puede hacer ciencia competitiva a nivel mundial.

José Luis Bancalero Flores ha explicado que este proyecto "tiene un enorme potencial, no solo científico, sino también sanitario y social. Estamos hablando de avanzar en el conocimiento del envejecimiento y de las enfermedades asociadas, un reto global que afecta directamente a nuestra población y a la sostenibilidad del sistema de salud”. Ha añadido que el laboratorio que liderará el doctor Anerillas en el IACS generará empleo cualificado, atraerá talento joven y permitirá que Aragón contribuya desde la excelencia al progreso científico internacional.

Por su parte, Carlos Anerillas ha comentado que regresa a Aragón con el objetivo de seguir impulsando la excelencia en la detección y tratamiento de la senescencia y el envejecimiento. “Como buen oscense, mi vínculo con Aragón es personal desde siempre, y, desde este mes de septiembre, también profesional, ya que traslado mi laboratorio al IACS”. “Volver significa cumplir por fin mi deseo de traer toda esta inercia investigadora a mi casa, a Aragón”, ha asegurado. Con su incorporación al IACS, Anerillas aspira a situar a Aragón en el mapa internacional de la investigación biomédica, consolidando un polo de excelencia en envejecimiento y senescencia y estableciendo alianzas estratégicas con el sistema sanitario aragonés.

En cuanto al ámbito de la salud, estos proyectos pretenden ayudar a desarrollar nuevas herramientas diagnósticas que hagan posible medir la acumulación de células dañadas (senescentes) en pacientes. También se pretende profundizar en el diseño de estrategias terapéuticas para eliminar o modular estas células, con aplicación en múltiples enfermedades relacionadas con la edad. Todo ello contribuiría a una medicina personalizada y preventiva, con el fin último de mejorar la calidad de vida de las personas mayores y de los pacientes crónicos.

El objetivo siempre ha sido claro: hacer ciencia de frontera, con impacto real en la vida de las personas, y ahora puedo hacerlo desde casa, en Aragón”, ha expresado Anerillas. En concreto, el proyecto contempla la creación de un equipo de entre 5 y 10 personas, incluyendo investigadores postdoctorales, estudiantes de doctorado, técnicos de laboratorio y colaboradores clínicos en el sistema sanitario aragonés. Este equipo multidisciplinar trabajará tanto en investigación básica, como en la aplicación traslacional de los resultados.