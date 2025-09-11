Cien alumnos estrenan el grado de Medicina en la Universidad San Jorge

Más de 5.100 estudiantes de la Universidad San Jorge ya han comenzado el curso 2025-2026, de ellos, 900 son nuevos alumnos y 109 son estudiantes internacionales en movilidad. Cifras a las que se suman quienes estudian un máster, lo que hace que sean 1.300 alumnos de nuevo ingreso. Silvia Carrascal, rectora de la Universidad San Jorge, explica que este nuevo curso llegar con novedades y retos, pero con la “misma apuesta y compromiso por la educación, la innovación educativa en todos los procesos y la mirada puesta en la internacionalización y empleabilidad de los estudiantes".

Una de las grandes novedades de este curso viene por el comienzo del grado de Medicina y han sido cien los alumnos que han comenzado primero en una titulación en la que estrenan también equipamientos. Carrascal destaca que “se está trabajando para incorporar el espacio de aprendizaje idóneo garantizando la innovación y tecnología en el contexto de poder desarrollar la formación práctica en hospitales públicos y privados”. Para ello, la rectora ha hecho hincapié en la nueva sala de disección que se sumará al Espacio de Competencias Clínicas Avanzadas. Espacio que se suma a los boxes de urgencias, UCI, quirófano, sala de consulta para la simulación clínica de alta fidelidad y una Mesa Anatómica Digital de Disección (conocida como Anatomage).

Más novedades

El grado de Medicina es la gran novedad de este curso, pero no es el único. La rectora de la Universidad San Jorge también ha destacado la apuesta con el nuevo “Programa Universitario para la Inclusión Sociolaboral. Educación, competencias sociolaborales y autonomía” en el que 18 estudiantes con discapacidad van a estudiar en el centro. “Se trata de dar continuidad a nuestro compromiso con la educación y formación de los más vulnerables, contribuir a la mejora de la calidad de vida y sociolaboral de estas personas. Estamos muy orgullosos de este proyecto”, ha indicado Carrascal.

En la Universidad San Jorge se imparten 26 grados y 11 dobles titulaciones y se suma también otras titulaciones como el título de experto en Business Analytics & Strategic Data Management y el Curso de Inteligencia y Geoestrategia en Mercados Internacionales, además del Diploma de Especialización Universitario en Comunicación en el Deporte y nuevos másteres como el de Biomecánica de la Locomoción Humana, el de Formación Permanente en Dirección y Gestión de Empresas y el título de Experto en Chief Transformation Officer. “Son un compromiso con el sector empresarial, uno de los valores diferenciadores de la oferta de la Universidad”, ha añadido la rectora

A todo ello se suman los espacios adaptados a la necesidad de “espacios más flexibles como las aulas de Learning Lab, con tres nuevas aulas abiertas, modulables para el desarrollo de la actividad docente, académica e investigadora”.