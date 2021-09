El cielo oscense, una oportunidad para el Astroturismo

El astroturismo es una oportunidad para el atraer visitantes, para ofrecerles una experiencia única con un recurso natural que ya se tiene y que sólo hay que poner en valor y dar a conocer. Además de ser una fuente de dinamización económica y social para el territorio.

Fernando Blasco, gerente de TuHuesca, explica cómo son varios los parámetros que se tienen en cuenta para conseguir la certificación Starlight, desde la calidad del cielo (claridad, no contar con excesivos días nublados que impidan ver el cielo, etc.) o la dinamización de actividades.

Blasco explica que “tener un cielo oscura no quiere decir que tengas ventana para disfrutar de él” y de todos los fenómenos que podrían ser visibles. En el caso de Huesca si es posible, de echo, la Asociación Astronómica de Huesca, sólo en el mes de agosto se han realizado 74 actividades.