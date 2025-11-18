Chueca pide una reunión con Puente para exigir el mantenimiento de las paradas del AVE

El Ministerio de Transportes ha licitado hoy por 2,3 millones los estudios que permitirán aumentar la velocidad de la alta velocidad a 350 km/h en el corredor Madrid-Barcelona. Implicarán, por ejemplo, la creación de nuevas estaciones en El Prat y Parla.

La duda ahora aquí en Aragón es si se mantendrán todas las paradas en Calatayud y en Zaragoza, teniendo en cuenta la intención del Ministerio de que la duración del trayecto entre Madrid y Barcelona sea inferior a 2 horas.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, está preocupada y por eso ha enviado una carta al ministro de Transportes, Óscar Puente, en la que le pide una reunión y mantener las paradas en la capital aragonesa. Teme que esta medida sea un nuevo pago a los independentistas y que los aragoneses sean los paganos.

Como ya manifestó ayer, la alcaldesa cree que la prioridad pasa por mejorar la puntualidad de los trenes y por volver a indemnizar a los usuarios afectados por retrasos. No permitirá, ha dicho, un nuevo agravio, tras la supresión de los trenes de bajo coste, AVLO, en la línea Madrid-Barcelona.

Chueca quiere hablar también con Puente de las conexiones de cercanías con Huesca. La alcaldesa critica que no se conocen los detalles de los estudios con los que el Ministerio justifica su rechazo a mejorar la conexión entre ambas capitales aragonesas.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, también ha criticado que el plan de 60.000 millones de euros en inversiones del Ministerio de Transportes en los próximos años deja fuera la conexión de cercanías entre Zaragoza y Huesca o la construcción de una segunda parada del AVE en la capital aragonesa.

Denuncia además el agravio que sufrirán las líneas de tren de Teruel respecto a las de otros puntos del país. El anuncio del Ministerio de aumentar la velocidad de los AVE hasta 350 km/h contrasta con la situación en la provincia turolense, donde apenas pueden alcanzar 50.

Azcón ha hecho esas declaraciones en una jornada de El Periódico de Aragón en la que también ha arremetido contra la “lentitud exasperante” del Ministerio en el impulso del corredor cantábrico-mediterráneo. Una conexión que, según insiste Azcón, también debería conectar con Francia a través de la Travesía Central por el Pirineo.