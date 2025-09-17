Chueca inaugura la nueva comisaría de Policía Local del Casco Histórico

En Zaragoza, ya ha abierto sus puertas la nueva comisaría de la Policía Local del Casco Histórico. Ubicada en un gimnasio sin uso en el Parque de Bomberos 2, en la calle Ramón Pignatelli, abrirá sus puertas de 18 a 6 horas con patrullas que vigilarán la zona y se sumarán a los refuerzos de los últimos meses.

Con la apertura de la nueva instalación policial el gobierno de Natalia Chueca da respuesta a las exigencia de VOX, que, durante las negociaciones presupuestarias, solicitó abrir una comisaría en esa zona para reforzar la seguridad y disuadir actos delictivos o incívicos.

El concejal de esa formación y presidente de la Junta de Distrito, Armando Martínez, cree que la nueva instalación permite dar respuesta a las peticiones de los vecinos ante la falta de respuesta de la Delegación del Gobierno, que tiene las competencias para reforzar la seguridad en una zona especialmente conflictiva de la capital. Martínez valora que las patrullas vigilarán la zona especialmente en los momentos más complicados del día, durante la tarde y la noche. Espera que poco a poco “concienciemos a los incívicos de que sus conductas no van a ser toleradas por el ayuntamiento y que todos delincuentes entiendan que el ayuntamiento les va a dar la espalda y les va a cercar cada día mucho más”.

Miembros de VOX y del gobierno municipal han acompañado a la alcaldesa en una visita inaugural de la comisaría. Allí Natalia Chueca ha puesto cifras a su compromiso por la seguridad. Este año se han dedicado más de 6 millones de euros y se han incorporado 104 nuevos agentes de Policía Local, la mayor cifra desde 2019. También se ha dotado a los agentes de cámaras unipersonales, se está impulsando la instalación de cámaras de videovigilancia y, en 2026, se abrirá otro cuartel en Parque Bruil.