Choque político en Aragón, tras los incidentes en La Vuelta

Partido Popular y Partido Socialista vuelven a enfrentarse a la hora de valorar estos incidentes. El PP acusa al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de incitar esas manifestación pro palestinas en las que 22 policías resultaron heridos leves. Desde la localidad zaragozana de Ainzón, la secretaria general del PSOE en Aragón y Ministra portavoz, Pilar Alegría, ha destacado la labor de los agentes, pero ha reclamado a los organismos y comités deportivas que excluyan a Israel de las competiciones como ocurrió hace unos años con Rusia cuando invadió Ucrania. Además, cree que los incidentes no pueden ensombrecer un clamor popular contra la situación en Gaza.

Para el presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, el conflicto en Gaza es muy preocupante. Sin embargo, cree que Pedro Sánchez ha alentado esas movilizaciones para paralizar la Vuelta a España porque utiliza el conflicto para confrontar y polarizar a la sociedad, en vez de buscar una posición conjunta de todos los países europeos.

Nombremianto Vaquero

Declaraciones del presidente Azcón, en Madrid, antes del Comité Ejecutivo del Partido Popular. Un órgano que ha nombrado a la vicepresidenta del Gobierno aragonés, Mar Vaquero, como coordinadora de Comercio, Inversiones y Empresa del PP. Vaquero está muy satisfecha con esta designación, ya que considera que es un reconocimiento a la buena marcha de la economía aragonesa y la continua llegada de inversiones milmillonarias a la Comunidad.