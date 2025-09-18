Chimillas acoge este domingo la Feria Sin Condiciones

La localidad de Chimillas acoge este domingo, 21 de septiembre la Feria Sin Condiciones. Un evento enmarcado en la Feria Internacional de Teatro y Danza de Huesca, que busca espectáculos que, por sus características, estén especialmente adaptados para girar en el ámbito rural. Merche Albero, técnica de Cultura de la Hoya de Huesca, señalaba que los espacios rurales carecen de infraestructuras culturales propias o, cuando las hay, presentan limitaciones que impiden la acogida de cualquier tipo de espectáculo. Por este motivo, se seleccionan propuestas versátiles, fácilmente adaptables o específicamente concebidas para desarrollarse con las mínimas exigencias técnicas y exhibidas en espacios "sin condiciones".

En total se han seleccionado seis espectáculos de teatro danza o circo de compañías procedentes de Aragón, Madrid, Valencia y Extremadura, dirigidos a programadores, compañías, creadores y público en general. Este año han llegado casi 400 propuestas a la organización de la que finalmente se darán los seis elegidos. ‘La Biblioteca Encantada’ de Zazurca Artes Escénicas, a las 11 en el Pabellón Municipal. ‘Spirit Hilma’ de Laura L. Muñoz & Pilar Almalé, en la Iglesia de San Jorge a las 12,15.‘Paisanos’ de Teatro Indigesto, a las 12.45 en el exterior del Ayuntamiento. ‘Objetuario’ de Ana Ulloa Producciones en tres pases a las 14.15, 16.45 y 18.20 en el CRA Montearagón, ‘Mover Montañas’ de Alberto Velasco, a las 17,30 en los Jardines de la residencia Vitalia Home y ‘Choriza’ de Cía Aurora Jara, a las 19 horas en la Pista polidepotiva.

Previamente, a las 9.30 en el Ayuntamiento de Chimillas, se ha programado una charla para programadores y profesionales que tratará sobre las “Claves e impactos de la cultura en el medio rural. El valor de lo intangible” a cargo de Vicente Pinilla, director de la Cátedra DPZ Despoblación y Creatividad de la Universidad de Zaragoza.