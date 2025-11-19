CHA acusa a la DGA de falta de voluntad por el cierre parcial de la Biblioteca Pública de Huesca

CHA denuncia que la Biblioteca Pública de Huesca, con un horario habitual de 9 a 21 horas, y de 9 a 14 horas los sábados, se ha visto abocada una vez más, a reducir su horario esta semana, prestando servicio de 8.30 a 15 horas.
Verónica Villagrasa, secretaria territorial de CHA-Alto Aragón, denuncia “que un servicio público diseñado para prestar servicio con una plantilla de 24 personas, entre administrativos, auxiliares administrativos y de servicios auxiliares, tenga menos de la mitad trabajando, es responsabilidad del Gobierno de Aragón, que no tiene voluntad para cubrir de forma permanente los puestos vacantes, perjudicando al servicio y sobrecargando de trabajo a una plantilla que no puede disfrutar de sus vacaciones para no reducir más el servicio, lo que crea un malestar creciente tanto a usuarios como a trabajadores”. Villagrasa recuerda que “el Gobierno de Aragón está obligado a cubrir cualquier vacante de más de un mes, y mediante el protocolo existente se puede hacer de forma ágil mediante personal interino si no se cubre con personal fijo, pero el Gobierno de Aragón hace dejación de funciones y no realiza llamamientos para cubrir estas plazas, por personas que acceden a la función pública en oposición, en concurso, mediante estabilización de puestos o en llamamiento de interinos”
“Estamos hablando de una biblioteca que recibe 100.000 visitantes al año y realiza 70.000 préstamos, uno de los centros culturales de nuestra ciudad con más volumen de usuarios, y que cerrando por la tardes perjudica de forma importante a los estudiantes, a quienes preparan oposiciones y a los usuarios de todo tipo que habitualmente hacen uso de este servicio en esta franja horaria, por lo que exigimos al Gobierno de Aragón que solvente una situación que se va agravando año tras año”, ha concluido Villagrasa.